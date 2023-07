Immigrati e senzatetto hanno preso il controllo | Barcellona piomba nel caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Farà ancora ricorso Carles Puigdemont, stavolta all'altro tribunale della Corte di Giustizia europea, nella speranza di prendere tempo e riuscire almeno a completare la legislatura. La giustizia spagnola lo insegue da ben oltre un lustro per quella impudente dichiarazione di indipendenza della Catalogna risalente alla fine di ottobre del 2017, dopo il famoso referendum “illegale”. Una intricata e tediosa vicenda giudiziaria che non stiamo qui a ripercorrere per filo e per segno nella certezza che il fuggitivo “Puig”, un tempo considerato il paladino di tutti gli indipendentisti d'Europa, non farà mai un giorno di prigione per le accuse per le quali era stato spiccato il suo mandato d'arresto. Troppo tempo è passato, il suo vice Junqueras, rimasto in Spagna e finito dietro alle sbarre, è stato liberato grazie a un indulto e il reato di sedizione, che è quello di cui tutti i cospiratori ...