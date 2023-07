Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller | mamma che bikini hot!

Sulle assolate spiagge brasilianenon si accontenta di un bikini qualunque. Per sedurre Bastian Muller e i follower che la seguono senza fiato sfodera un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all'immaginazione e ...Negli ultimi giorni, il tema della separazione tra Francesco Totti eè tornato di attualità sui social. Sono tante le piccole cose che da qualche tempo sono tornate a scatenare il dibattiti sulle conseguenze della loro rottura. Si vocifera, tra l'altro, che ...Odio social: non solo per Chiara Ferragni e Aurora Ramazzotti, per Belen o per. Adesso gli hater hanno preso di mira un altro personaggio dello spettacolo. È Alessia Marcuzzi, l'ultimo bersaglio dei followers, dei leoni da tastiera che hanno scelto con cura la ...

Sui social Ilary Blasi ha fatto sapere agli utenti di trovarsi in vacanza in Brasile. Qui ha sfoggiato un nuovo bikini. Le foto impazzano ...Per l’anniversario dei Mondiali del 2006, Totti ha pubblicato una foto che lo ritrae nella sua celebre esultazione mentre si porta il pollice sinistro alla bocca e nascono i sospetti ...