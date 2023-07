Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller | mamma che bikini hot!

(Di martedì 11 luglio 2023)inconin Brasile è davvero scatenata. Prima ha tenuto sulle spine i follower facendo la misteriosa e non mostrando il compagno al suo fianco, poi ha svelato abbracci e tenerezze e infine ha sfoggiato le sue curve al sole indossandoad alto tasso erotico. Stuzzica i fan mettendo in bella vista un tattoo e c’è chi legge un botta e risposta con l’ex marito Francesco Totti. Sulle assolate spiagge brasilianenon si accontenta di unqualunque. Per sedurree i follower che la seguono senza fiato sfodera un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all’immaginazione e solo per un lembo di stoffa non viene bloccato dalla censura ...

Si è fatto un gran parlare della fine dell'amore pluridecennale trae Francesco Totti che ha alimentato anni di pagine dei rotocalchi di gossip. Tutti ben sappiamo come la rottura sia stata a tratti anche burrascosa e non sono mancati i momenti in ...approfondimento Salma Hayek, il selfie senza trucco e con ricrescita è "importante" FOTOGALLERY @IPA - Instagram @kimkardashian - @IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Daa ...Prove tecniche superate. Finita la conduzione dell' Isola dei Famosi ,è partita per godersi le vacanze insieme al suo Bastian Muller . Dove si trova la conduttrice In Brasile e sta sfoggiando i primi bikini della stagione. La showgirl, nelle ultime ore ha ...

Ilary Blasi, la sua vacanza in Brasile è all'insegna dello stile. L'ultimo look è un completo a pigiama griffatissimo!Kledi Kadiu lettera al figlio malato, su Instagram la moglie di lui posta una dedica commovente per il piccolo Gabriel.