(Di martedì 11 luglio 2023) Ilinizia oggi ilin vista della prossima stagione: i primidi Marcoin attesa di avere a disposizione tutto il gruppo Inizia oggi la stagione dell’Hellasdopo lo spareggio salvezza contro lo Spezia. Oggi Marcoincontra per la prima volta la sua squadra, a cui mancheranno alcuni giocatori. Koray Günter, Isak Hien, Ajdin Hrustic, Darko Lazovic, Mateusz Praszelik, Kevin Rüegg e Adrien Tameze nei prossimi giorni si uniranno alla squadra dopo le visite mediche. Di seguito il primo gruppo a disposizione del tecnico. Portieri: Berardi, Chiesa, Montipo, Perilli.Difensori: Amione, Cabal, Ceccherini, Dawidowicz, Coppola, Doig, Faraoni, Magnani, Ghilardi.Centrocampisti: Duda, Hongla, Terracciano, Joselito.Attaccanti: Braaf, Cissè, Diao, Djuric, ...

Il Verona comincia il ritiro: ecco i convocati di Baroni Calcio News 24

Comincia la stagione del Verona dopo la salvezza conquistata nello spareggio contro lo Spezia. Di seguito i convocati di Marco Baroni per il raduno di oggi e il primo allenamento.Il Napoli è vicino a chiudere con l'Hellas Verona per l'acquisto di Davide Faraoni, accontentando le richieste del nuovo allenatore Rudi Garcia ...