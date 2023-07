Il vademecum dei pediatri per l’estate con i propri neonati

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di vacanza. Tempo di caldo. E di attenzioni da riservare ai più fragili che, come è noto, possono avere maggiori problemi dall’esposizione alle alte temperature e dagli inconvenienti che il solleone porta con sé. Anziani, certo, ma anche. E allora ben venga ildella società italiana di neonatologia che ha stilato un codice di comportamento, in dieci punti, per evitare sgradevoli sorprese. Con una raccomandazione innanzitutto: non rinunciate alle vacanze! Il periodo precedente al parto è sempre molto carico a livello emotivo, ed anche fisico, per tutta la famiglia, quindi ben venga staccare per un po’, a patto che si usino pochi ma necessari accorgimenti. Ildella società italiana di neonatologia Un papà con il suo bimbo sulla spiaggia al tramonto: è consigliato non esporre ial ...

