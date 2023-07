Il trailer di Bob Marley | One Love | con Kingsley Ben-Adir di Barbie | ci fa sognare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Considerando il boom dei biopic musicali dell'ultimo decennio, era davvero solo una questione di tempo prima che Bobfinisse con la sua storia sul grande schermo. Dopo un documentario e un musical teatrale, non mancava che un film, e ora possiamo dare un primo sguardo a Bob: One, che uscirà all'inizio del prossimo anno. Il film è il primo grande adattamento per il cinema della storia dell'iconica star del reggae e puoi tirare un grande sospiro di sollievo perché, sì, la produzione ha ottenuto i diritti di tutte le sue canzoni! In altre parole, vi si suonerà. Per davvero. Chi veste i panni del re del reggae in Bob: OneI migliori biopic musicali nella storia ci fanno sempre perdere la voce10 titoli da (ri)vedere dopo Elvis di Baz Luhrmann. Per ascoltare i Queen, Bob ...