Il Tour de France prima esplode | poi si ricompatta con la vittoria di Pello Bilbao nel nome di Gino

(Di martedì 11 luglio 2023) Nei primi chilometri della decima tappa delde, la Vulcania-Issoire, il concetto di gruppo aveva perso di senso. Valeva lo stesso per molti termini e molti modi di dire che si utilizzano mentre si parla di ciclismo, di corse, di corridori. Non c’erano inseguiti o inseguitori, chiveniva inseguito si trasformava in inseguitore in un attimo. La strada saliva e i corridori si sparpagliavano per la strada, piccole e grandi crisi si alternavano in coda alla corsa, mentre davanti, in quella che siamo soliti chiamare fuga, si sono ritrovati pure la maglia gialla Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. E mentre accadeva questo dal lato opposto dell’incedere dei corridori invece che dei velocisti c’era David Gaudu, uno che doveva essere, almeno nei suoi piani, con gli altri a giocarsi il podio e non a inseguire con il fiatone e la ...

Alla ripresa delle ostilit dopo il primo giorno di pausa delde2023 gli uomini d'alta classifica non hanno corso rischi. Al termine della 10a tappa, vinta in volata da Bilbao, in maglia gialla c' ancora il danese Vingegaard, che ha gestito la ...

Per quasi due ore i corridori hanno stravolto e reso obsoleto il concetto di gruppo. Il corridore basco ha vinto (dedicando la vittoria al compagno di squadra morto al Giro di Svizzera) e ora è quinto ...ISSOIRE – Una giornata di vero Tour, nel cuore caldissimo della Francia, senza un metro di pianura. Alla voce Massiccio Centrale, ecco la Vulcania-Issoire, senza grandi salite ma anche tutta su e giù, ...