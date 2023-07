Il sottosegretario Delmastro ai cronisti | “Se mi dimetto? No | arrendetevi”

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo due “no comment” sullo scontro tra governo e magistratura, palesato nella nota diffusa da ‘fonti di palazzo Chigi’ dello scorso giovedì, e sull’imputazione coatta a suo carico disposto dal gip nell’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio, oggi ilalla Giustizia, AndreaDelle Vedove, protagonista di uno dei due casi giudiziari che stanno mettendo in imbarazzo il governo, limita al minimo le sillabe che pronuncia aiche riescono a intercettarlo fuori dalla Camera dei deputati. Un perentorio “no” alla domanda se stia valutando di dimettersi, seguito da un “”, salendo in auto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Anche se nell'Esecutivo è considerata 'un'altra cosa' rispetto all'inchiesta che riguarda la ministra Daniela Santanchè e all'imputazione coatta delAndrea. Ma per Giorgia ...Oggi ilin Aula alla Camera: il tema, politicamente sensibile, resta centrale nell'agenda di Governo " Mi reputo compiutamente soddisfatto delle risposte ottenute , che dimostrano ...Perentoria anche la posizione di AndreaDelle Vedove,alla Giustizia. 'La canea idrofoba della estrema sinistra francese ulula contro Beatrice Venezi che non avrebbe diritto ...

Il gip dispone l'imputazione coatta per il sottosegretario Delmastro, è scontro politico RaiNews

Elly Schlein punta il dito contro Giorgia Meloni e il suo governo in merito alla gestione dei fondi del Pnrr. "Ci sono 19 miliardi di euro che l'Italia ...POLITICA. Non c’è pace per il governo. Mentre Giorgia Meloni vola a Riga e a Vilnius per il vertice Nato evitando ancora una volta di parlare in prima persona delle polemiche interne che la stanno ang ...