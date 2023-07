Il racconto dell’ultima edizione del Corteo storico di San Leucio

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 11 luglio 2023) Caserta (di Massimo Malatesta). Dopo tre anni, rivive di nuovo ildi San. Si è tenuto sabato scorso 8 luglio la manifestazione storica che festeggia la Real Colonia di San. L’evento ha visto coinvolti circa 250 figuranti in abiti d’epoca risalenti agli anni sfarzosi e così importanti delle seterie Leuciane. La rievocazione rappresenta in forma visiva e dinamica lo Statuto Leuciano promulgato da Ferdinando IV di Borbone nel 1789. Operai, contadini, dame, tutti i protagonisti dell’epoca hanno passeggiato per il borgo partendo dalla caratteristica cornice del Belvedere per poi percorrere le principali strade. Presentato per la prima volta nel 1976, è la presentazione all’attuale mondo esterno di una realtà passata, unica nel suo genere, che narra sé stessa. Porta a conoscenza la condizione ...