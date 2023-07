Il Pnrr è un colabrodo | ma Fitto rassicura Cosa non torna della versione del governo

(Di martedì 11 luglio 2023) Riunione urgentecabina di regia. Il ministro annuncia la modifica di 10 obiettivi su 27quarta rata, che andava richiesta a fine giugno. La buona notizia è che l'Italia chiederà i 16 miliardi per intero. Quella cattiva è che non sa quando

La buona notizia è che l'Italia chiederà per intero anche la quarta rata del, 16 miliardi di euro. Quella cattiva è che non sappiamo quando. L'uomo -del governo, il ministro Raffaele Fitto, riunisce mezzo esecutivo per una seduta "urgente" della sua cabina di regia e in conferenza stampa annuncia soddisfatto che, dopo mesi di "confronto ...Saranno i fondi dela risolvere i problemi di capienza della diga del Lerno e della rete idricanel nord Sardegna. Le soluzioni sono state prospettate a Ozieri in un incontro organizzato dal Consorzio di ......tutto il. L'operazione non è impossibile ma neanche semplice, soprattutto per una missione, quella delle Infrastrutture, a cui sono assegnati oltre 25 miliardi di fondi europei . Tubi...

Il Pnrr è un colabrodo, ma Fitto rassicura. Cosa non torna della ... L'HuffPost

Riunione urgente della cabina di regia. Il ministro annuncia la modifica di 10 obiettivi su 27. La buona notizia è che l'Italia chiederà per intero anche la ...La buona notizia è che l’Italia chiederà per intero anche la quarta rata del Pnrr, 16 miliardi di euro. Quella cattiva è che non sappiamo quando. L’uomo-Pnrr del governo, il ministro Raffaele Fitto, r ...