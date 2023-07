Il Pd non tocca palla nella Rai. E i sondaggi preoccupano ancora

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 luglio 2023) I ripetuti incidenti in cui sta incappando il centrodestra fanno tirare un sospiro di sollievo ai dirigenti del Pd perché mettono (momentaneamente) in ombra i tanti, troppi, problemi che complicano la vita in casa dem. Da qualche giorno al Pd c’è una certa agitazione perché non siin Rai. Nel senso letterale del termine. Un tempo bastava una telefonata del Nazareno per ottenere un caporedattore e qualche pressione per promuovere una conduttrice o un conduttore affinché ottenesse un programma. Invece, come si è visto dopo l’abbandono di Bianca Berlinguer, adesso al Pd non riescono a ottenere nemmeno quello spazio televisivo. Le candidate più vicine ai dem sembrano ormai fuori dai giochi, mentre nel toto nomine del post Berlinguer imperversano i nomi di giornalisti assai graditi a Giuseppe Conte. Come quelli di Peter Gomez e Michele Santoro. ...