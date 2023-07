Il Pd fa i capricci al Senato | quando c’è Delmastro noi usciamo dall’aula | vogliamo le scuse

...in maniera esclusiva e ossessiva sui diritti civili - come anche sulle inclinazioni o sui...caso che vede opposti una ragazza di 22 anni e l'ancor più giovane figlio del Presidente del...A volte faccio i, senza pensare alle conseguenze o ai rischi. 13. Voglio che gli altri mi ... Non si può vedere che un presidente dellegittimi i pregiudizi sessisti in questo modo.". ......in una nota i deputati e i senatori M5s in commissione Cultura e Istruzione di Camera e. Udu: "Mozione sbagliata che ci disgusta" Dura anche l' Unione degli Universitari : "Altro che, ...

Il Pd fa i capricci al Senato: quando c'è Delmastro noi usciamo dall ... Secolo d'Italia

"Una certa cultura che, nella smania di 'fluidificare' tutto, smarrisce la capacità di distinguere fra privilegio e ingiustizia" ...