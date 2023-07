Il paradosso | “Pago i camerieri 2 800 euro ma non trovo nessuno”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) “Abbiamo la fortuna di avere un’azienda strutturata che ha investito in sostenibilità, tuttavia abbiamo una carenza di manodopera specializzata. Siamo un Paese che ha investito male in formazione”. Lo ha dichiarato Guido Grimaldi, Commercial director Grimaldi Group – presidente Alis, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de “La Ripartenza, liberi di pensare“, l’evento nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Grimaldi--2800--al-mese.mp4 Dal palco del Petruzzelli, Grimaldi ha spiegato per filo e per segno le necessità in termini di forza lavoro della sua azienda. E ha raccontato qualcosa che ha dell’incredibile: “Noi abbiamo di nuovo una carenza di manodopera specializzata. E mancano 300 ...