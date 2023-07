Il Papa col Moncler? Vi spiego come è andata

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/ruffini-.mp4 La foto l’hanno vista tutti, in tutto il mondo. È una delle immagini interamente prodotte dall’Intelligenza Artificiale che hanno sorpreso mezzo globo: si vedeFrancesco, perfettamente realizzato, che indossa un lussuoso piumino bianco e lungo. A realizzare l’immagine è stato Pablo Xavier, 31 anni. Dopo averla pubblica si è pentito dell’effetto prodotto, in larga parte di sdegno verso le “presunte spese folli del Pontefice”. Aveva iniziato a creare immagini con Midjourney in occasione della morte di suo fratello: “Creavo sue nuove foto visto che non c’era più – ha spiegato il ragazzo – e mi sono innamorato di questa intelligenza artificiale”. Poi i funghi allucinogeni assunti hanno fatto il resto: l’idea di realizzare un’immagine di Bergoglio, il ...