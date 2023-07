Il New York Times chiude la sua redazione sportiva

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Newrà il suo sport desk, come ha comunicato lunedì la direzione del giornale ai dipendenti. In una nota inviata ai giornalisti, l’amministratore delegato del, Meredith Kopit Levien, ha dichiarato che il giornale “non avrà più un desk sportivo indipendente” e che l’attuale staff sportivo passerà ad altri desk in. “Molti di questi colleghi continueranno a produrre, sulle loro nuove scrivanie, il giornalismo di interesse generale sullo sport – esplorando gli affari, la cultura e le strutture di potere dello sport, in particolare attraverso reportage e inchieste intraprendenti – per il quale sono così ben noti”, ha dichiarato Kopit Levien. Non sono previsti licenziamenti, ha sottolineato la giornalista nella sua nota, aggiungendo che la direzione della ...

