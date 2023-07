Il Napoli non molla Kilman | si cerca la strategia per strapparlo ai Wolves CorSport

(Di martedì 11 luglio 2023) Tanti gli argomenti di cui si è discusso ieri sera, nel vertice di mercato delall’Hotel Britannique. Erano presenti, insieme al presidente De Laurentiis e a Rudi Garcia, anche Micheli e Chiavelli. Il nodo centrale, al momento, è quello della sostituzione di Kim Minjae. Il, scrive il Corriere dello Sport, non. “La lista è la solita, così come il preferito: Max, il gigante inglese di 24 anni che viene dal futsal, per gli amici calcetto. Lui piace tanto e costa tanto, il Wolverhampton vuole 35 milioni di sterline – più o meno 40,9 milioni di euro al cambio di ieri – ma se da un lato è vero che il club ha migliorato l’esposizione economica con le cessioni di Ruben Neves e Collins, lo è altrettanto che servono ancora incassi d’elite”. Ilstudia la ...

...sono quelle in cuisuccede nulla di eccezionale, ma questo nulla è raccontato in modo da avvincere lo spettatore o il lettore e da sollevarlo su un piano di poesia. Gli episodi dell'Oro di...Sa che ilpuò garantirgli le stesse cifre, il tetto ingaggi è stato fissato un anno fa a 3,5 milioni. Zielinski vorrebbe restare a, anche a scadenza. Seci saranno le condizioni ...Vincere in Serie Aè semplice e lo è anche meno confermarsi soprattutto dopo quanto successo a livello di guida tecnica; il, infatti, ha dovuto cambiare allenatore per via dell'addio di ...

De Luca: "Il Napoli non si presentò e un'altra squadra fece un gesto antitesi della sportività" Tutto Napoli

A capo della banda c'era l'autore del furto e della ricettazione del preziosissimo dipinto "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo ...Nuovi intrecci sul calciomercato stanno per aver inizio. In questi primi giorni di luglio diversi addii hanno acceso gli animi dei tifosi, ma l'assalto ai big ...