Il mito dell'uomo cacciatore (e guerriero) non regge più

(Di martedì 11 luglio 2023) Esiste una influente narrativa circa la nostra specie e quelle che ci hanno preceduto lungo il nostro ramo evolutivo, catturata nell’ambiguo modo di dire “l’”. Secondo questa narrativa, fiorita soprattutto fra l'inizio e la prima metà del XX secolo, posto che la caccia e il consumo di carne avrebbero guidato i cambiamenti evolutivi più sorprendenti'umanità, tra cui il bipedalismo, l’accrescimento del cervello e l'uso di strumenti, sarebbero i maschi ad aver contribuito maggiormente al processo. I maschi ancestrali, così hanno scritto stuoli di antropologi novecenteschi, vagavano in lungo e in largo alla ricercaa preda, mentre le femmine rimanevano presso l’insediamento principale, raccogliendo piante e prendendosi curaa prole. La caccia maschile e la raccolta femminile ...

La Russia contemporanea è una cleptocrazia autocratica basata sul'assedio e'accerchiamento. Il Leader è l'equivalente del Salvatore, in possesso di poteri miracolosi e taumaturgici . ...Indiana Jones e iL Quadrante del Destino è attualmente nelle sale e Harrison Ford ha riscoperto il'archeologo, svelando un ...... ma c'è l'ideologia secondo cui l'uomo è il cancro del pianeta e la Natura sarebbe un meraviglioso giardino'Eden se non fosse devastata dagli uomini. Questo banaleromantico dimentica che ...

Il mito dell'epilessia sullo sfondo di un 'amore elettrico' Famiglia Cristiana

In realtà, già dagli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, si sono accumulate le prove archeologiche del fatto che le donne contribuiscono in modo sostanziale e da sempre alle dieta carnivora umana, non ...Stasera alle 21.15 in piazza Matteotti l’ultimo appuntamento della rassegna Sarzana Opera Festival. Lo spettacolo nasce dall’esperienza della residenza artistica di undici interpreti dentro lo Spazio ...