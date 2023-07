Il ministro Nordio | «La politica deve smettere di inchinarsi ai magistrati»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) Ildella Giustizia Carlodice che lasmetterla diai. E la giustiziaessere equa e rapida. In un’intervista a Libero il Guardasigilli attacca le toghe dopo i casi La Russa, Delmastro e Santanchè: «Per 25 anni il Parlamento ha rinunciato al suo ruolo. Giusto ascoltare le opinioni delle toghe ma poi decidiamo noi. La maggioranza è unita, il caso La Russa non la indebolirà». Anche se ilsi trova sotto gli strali dell’Associazione Nazionale. «La colpa è dellache ha rinunciato al suo ruolo prominente. E che si è chinata davanti alle critiche dei giudici». La sua riforma della giustizia, dice, non si fermerà per questo. L’imputazione ...