Il Milan non ha italiani | ma Pioli si gioca tutto e Leao è in crescita

(Di martedì 11 luglio 2023) Con l’avvio del ritiro del, è parso che l’entusiasmo del popolo rossonero non sia scemato, nonostante la prima fase del mercato abbia già stravolto la fisionomia dell’organico. Si è finora assistito a uno scontro di sensazioni profondamente diverse. In primis, lo shock gli addii di Maldini e Massara e per quello di Tonali, indubbiamente iltore col più alto rendimento nella stagione precedente. Poi, però, gli arrivi di Loftus-Cheek, Romero e le tante voci su altri ingressi (Reijnders io più probabile) hanno generato quanto meno curiosità, forse perché comunque è opinione diffusa che una sterzata ci volesse, anche se nessuno la immaginava così immediata.Il dibattito attorno alsi orienta su tre direttrici, oggi espresse sui quotidiani da articoli di autori dalle posizioni forti e motivate.1) L’identità italiana se ne va ...

