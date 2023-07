Il Milan e Kamada non trattano più | il Napoli ci ripensa

...degli uomini giusti per rinforzare la rosa in possesso di Rudi Garcia e nelle ultime ore sta circolando sempre più insistentemente il nome di Daichi. Il giapponese è stato vicinissimo al...Il mancino olandese non è l'unico nella lista di Giuntoli che studia anche i profili di Veiga del Delta Vigo e, quest'ultimo messo al momento in standby dal. Sempre in Italia di recente ...Juventus, Inter,e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le ... Nei radar di Giuntoli anchee il baby Diarra.8.02 - Yann Bisseck è sbarcato ieri ...

Milan, contatto con Kamada: arrivata un’importante comunicazione al giapponese Calcio in Pillole

Il Milan e Daichi Kamada, centrocampista di 26 anni svincolato dall’Eintracht che al Napoli piaceva moltissimo fino a poche settimane fa, fino al sorpasso dei rossoneri, non trattano più. E il segnale ...Il centrocampista giapponese Daichi Kamada torna in orbita Napoli, mentre il Milan si ritira. Ulteriori sviluppi riguardo a Tousart.