Il mare verde a Napoli? Colpa del caldo e di un’alga – Il video

(Di martedì 11 luglio 2023)delse ildiha assunto uno strano colore. Le analisi di laboratorio, svolte dall’Arpa Campania a seguito dei prelievi effettuati ieri nelle acque del Golfo di, hanno confermato la presenza di una fioritura fitoplanctonica ovvero una microalga non tossica, appartenente al phylum Chlorophyta, classe Prasinophyceae. La colorazionedell’acqua di, nei siti dei prelievi, appare riconducibile a tale fioritura. I sopralluoghi proseguiranno – si spiega in una nota – anche oggi in aggiunta alle attività di monitoraggio marino-costiero già calendarizzate. Alghe,e poco idrodinamismo I dati direttamente rilevati afinora disponibili evidenziano in modo uniforme ...

L'allarme per il mare verde lungo la costa di Napoli, l'ipotesi dell'esperto: «Perché quel boom di alghe» - Il video Open

I controlli dell' Arpac confermano che la colpa del mare verde nel Golfo di Napoli è da attribuire al caldo. Dagli esami si segnala una anomala presenza di clorofilla. Colpa del caldo se il mare di Na ...