Il mare del litorale pontino è inquinato? L’esito degli esami di Legambiente

(Di martedì 11 luglio 2023) Latina – Lungo le coste della provincia di Latina su 11 campioni analizzati, prelevati tra il 28 giugno e il 1 luglio, 8 prelevati in foci di fiumi e 3 a, ben 4 sono risultati fortemente inquinati e uno. Si tratta della foce Verde (ponte Mascarello) e la foce del Rio Martino a Latina; la foce del canale a Terracina; la foce del fosso via Gibraleon incrocio viale Europa a San Felice Circeo sono risultati fortemente inquinati, mentre è stato giudicatola foce del Rio Santacroce a Formia (LT). Migliorati i risultati di alcuni punti campionati che lo scorso anno risultavano fuori dai limiti e quest’anno sono invece risultati nei limiti di legge: la foce canale in località Pedemontano a Fondi, la spiaggia di Sperlonga e quella del Serapo a Gaeta e lo sbocco del canale a Marina di Minturno. Entro i limiti i restanti ...

Promosso il mare del Lazio: da Sabaudia a Santa Severa ecco la mappa delle spiagge top Radio Colonna

Lungo la costa della provincia di Latina su 11 campionamenti, 4 sono risultati fortemente inquinati, 1 inquinato, 6 entro i limiti. Migliorano i risultati in alcuni punti ma non bisogna abbassare la g ...