Il Manchester United fa la spesa in Italia | pronti 3 colpi

André Onana è sempre più vicino ale la trattativa è entrata nel rettilineo finale: entro giovedì tutto sarà risolto e il camerunese raggiungerà il suo ex tecnico all'Ajax Erik ten Hag, grande regista dell'operazione. ...Sta per lasciare la Serie A Onana (altro interista) che approderà al. Al momento anche Lukaku è lontano dall'Inter e dall'Italia. Di Maria ha salutato la Juventus. Pogba sta ...Onana e ilsono ormai promessi sposi, nelle casse del club di Zhang arriveranno oltre 50 milioni, il tesoretto verrà utilizzato per due portieri, i preferiti sono Trubin, ma lo ...

In attesa che domani Pulisic sbarchi a Malpensa, il Milan sta cercando di chiudere anche per Reijnders con l’Az Alkmaar. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è regalare ...Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...