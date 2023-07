Il grande folk americano a Terranuova per il Festival “OrientOccidente”

Giovedì 13 luglio una serata promossa insieme all'Associazione Libera Valdarno e al Comune di Terranuova come testimonianza della lotta contro le mafie e la criminalità organizzata.'Pierino' per il pubblico delschermo. In programma anche il festival della musicache si terrà il 9 agosto nell'anfiteatro del Parco di Verde a Valle, con il gruppo i 'Beddi'. "Con le ...Per i diritti e contro la mafia a Terranuova Bracciolini

Giovedì 13 luglio una serata promossa insieme all’Associazione Libera Valdarno e al Comune di Terranuova come testimonianza della lotta contro le mafie e la criminalità organizzata.Arezzo, 11 luglio 2023 – Il Festival Orientoccidente arriva nel centro di Terranuova Bracciolini giovedì 13 luglio, alle ore 21.15 in piazza Liebrazione, per un evento speciale, internazionale e allo ...