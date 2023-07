Il governo lancia ' Dedicata a te' | la card prepagata per le famiglie in difficoltà

(Di martedì 11 luglio 2023) su Tg. La7.it - Sebbene in calo, in Italia, l'inflazione continua a falciare il potere d'acquisto delle. Fare la spesa costa sempre di più. Contro "il caro carrello", il ...

Contro "il caro carrello", ilha presentato oggi "Dedicata a Te", una carta elettronica prepagata e ricaricabile destinata alle famiglie in difficoltà. Prevista nella Legge di Bilancio 2023, ...'Dopo aver tolto il Reddito di Cittadinanza a 500 mila nuclei familiari in povertà, ilin pompa magna quello che è solo un contributo una tantum di 383 euro: l'equivalente di un solo ...Riuscirà il timore per le destre a mobilitare Pedro Sánchezl'allarme sulla regressione democratica di unPp - Vox. Yolanda Díaz, nel frattempo, macina chilometri. Ora che si vota non ...

IL GOVERNO LANCIA LA SOCIAL CARD: 380 EURO PER LA ... Corriere Ortofrutticolo

E’ questa la sintesi della giornata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica che si è aperto oggi a Vilnius. Nel corso dei lavori ...La carta solidale conterrà 382 euro e 50 centesimi, da destinare all'acquisto di beni alimentari di prima necessità ...