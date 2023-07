Il futuro di Buffon | Gigi tra il ritiro e almeno un’altra stagione tra i pali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 11 luglio 2023) Gianluigi, a 45 anni, si appresta a decidere il suo, decidendo cosa fare da “grande” trovandosi davanti tre porte. Per lui che le ha sempre avute alle spalle, da proteggere impedendo al pallone di violarle, non una situazione semplice. La prima porta che ha dinanziapre alla permanenza perfino alla scadenza naturale del suo contratto nel Parma. L’obiettivo, rimanendo come giocatore, sarebbe quello di portare il club ducale in Serie A, sogno sfumato in questasolo ai play-off. La seconda porta spalanca la possibilità di un’esperienza in Arabia Saudita, per strappare un’ultima cifra da capogiro prima di appendere i guanti al chiodo. Il contratto proposto dai sauditi è un biennale da 15 milioni di euro l’anno. La terza porta che ha ...