“Il fatto non sussiste” | il generale della Finanza Giuseppe Mango assolto dalla accusa di rivelazione del segreto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023)perché ilnon: la prima sezioneCorte di Appello (presidente Giovanni Carbone) hadefinitivamente ildi Corpo di Armata, attualmente in pensione, al quale era contestato il reato dididi ufficio. L’alto ufficiale rimase coinvolto nell’inchiesta, quando era in procinto di essere nominato Comandante in SecondaGuardia di, incentrata sul gruppo imprenditoriale Rosso Pomodoro, brandristorazione molto noto in Italia e non solo. L’assoluzione è giunta all’esito di un percorso processuale lungo e tortuoso e dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la precedente ...