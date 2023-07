Il fascino dell’Oltrepò Pavese e il rinascimento del vitigno Timorasso

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) La regione del Tortonese, incastonata tra dolci colline e vigneti lussureggianti, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del turismo enogastronomico e della scoperta di affascinanti città storiche. Questa terra è ricca di esperienze da vivere e luoghi da visitare. Una delle attività principali è l’esplorazione dei pittoreschi borghi medievali disseminati in tutta la regione. Città come Tortona, con i suoi tesori storici, come la maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Castello del Duce, offrono uno sguardo nel passato e invitano a passeggiare tra i vicoli ricchi di storia. Oltre a Tortona, non si può perdere una visita a Volpedo, luogo di nascita del celebre pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, dove si può ammirare il suo museo e scoprire l’atmosfera unica del borgo. Gli amanti della natura possono esplorare le colline del Tortonese seguendo sentieri panoramici, tra ...