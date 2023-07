Il falso medico che curava il cancro con il latte d' asina

(Di martedì 11 luglio 2023) È stata condannata in primo grado per truffa, esercizio abusivo della professione eideologico. Alla donna, originaria di Sant'Angelo a Fasanella, comune in provincia di Salerno, spettano due anni di carcere e una multa di 10.500 euro, oltre al risarcimento e una provvisionale di seimila...

Colliano, cura il cancro con latte d'asina: condannato falso medico la Città di Salerno

