(Di martedì 11 luglio 2023) La prima linea silana prenderà forma durante l’estate. La necessità di allestire un fronte più prolifico è sotto gli occhi di tutti. Roberto Gemmi sta destinando grande attenzione al reparto offensivo per consegnare a Fabio Caserta il settaggio corretto. Il tecnico ha tracciato le sue idee, che non sono comunque irreversibili. L’allenatore ha dato per assodato la ripartenza dalla difesa a quattro...

Ecco perché la società guidata dal presidente Ariglianoa fondo le sue mosse. La prima, la ... ma in precedenza ha lavorato in piazze calde come Catanzaro, Monopoli,e Piacenza, ...Siper formarsi come persone e diventare migliori". Ordine era convinto che la cultura fosse ... Una veloce malattia Da qualche giorno era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di. ...Il professore Nuccio Ordine non c'è più . La notizia della sua morte ha raggelato la città diche oggi piange la scomparsa di un letterato e studioso famoso nel mondo, e che solo un mese fa aveva ricevuto in Spagna il prestigioso premio "Principessa delle Asturie". A riportarlo vari ...

Il Cosenza studia le mosse offensive, intesa con Mazzocchi Gazzetta del Sud

Il settore da driver della ripresa economica a zavorra. Bilanci familiari sempre meno capaci di far fronte a tasse e debiti. Occupazione sommersa al 20,8%, la Cgia: «Ma può crescere ancora» ...Un ciclo di seminari di aggiornamento organizzato dall’ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza per questo mercoledì, 12 luglio, all’hotel San Francesco di Rende ...