Il consiglio comunale di Acerra ribadisce fiducia a La Montagna

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi(Napoli) ha respinto, con 15 voti contrari e 8 favorevoli, la richiesta di dimissioni o di revoca dell’incarico, avanzata dall’opposizione, dell’assessore al Personale Francesca La. L’amministrazioneguidata dal sindaco Tito d’Errico, ha quindi ribadito laall’esponente dell’esecutivo accusata dai consiglieri di minoranza di aver reso dichiarazioni non veritiere in merito alla vertenza tra il Comune ed i lavoratori dell’ente nel corso deldel 28 marzo scorso. “In quella seduta di Assise – ha sottolineato il sindaco d’Errico – l’assessore ha fatto riferimento ad un incontro antecedente alla dichiarazione dello stato di agitazione, al quale ha ...

