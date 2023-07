(Di martedì 11 luglio 2023) AGI - Ondata diche va intensificandosi gradualmente sulle regioni del-Sud dove nei prossimi giorni si raggiungerà ilcon punte anche di 8-10 gradi sopra media. Lieve calo termico invece al Nord Italia dove infiltrazioni di aria più umida in quota porteranno temporali sparsi soprattutto sulle Alpi ma localmente anche sulle pianure adiacenti. Gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano confermano dal weekend l'arrivo di un nuovo e forse più intenso impulsodal Nordafrica. Ancora presto per parlare dei dettagli ma diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura fino a 12 gradi con massime che potrebbero superare i +40 gradi su molte città. Non ci resta dunque che seguire i prossimi aggiornamenti. Previsioni meteo per oggi: Al Nord: Tempo stabile al mattino con ...

L'Estate inizia a farsi sentire sia per il caldo torrido sia per la PROMO di Kena Mobile che vedremo tra un attimo. La nuova tariffa estiva ... La tariffa in questione non ha vincolo o costi nascosti! ...... Centro Meteo Italiano confermano dal weekend l'arrivo di un nuovo e forse più intenso impulso... ci resta dunque che seguire i prossimi aggiornamenti. Previsioni meteo per oggi: Al Nord : ...

Il caldo non dà tregua, picco al Centro-Sud AGI - Agenzia Italia

Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si ...Sulla vetta della regina delle Dolomiti si superano le temperature dello scorso anno, che causarono il tragico distacco. In Sardegna il cuore bollente: oltre 40 gradi nelle zone interne. Ondata «afric ...