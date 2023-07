Il brusco risveglio del Napoli che sta perdendo le sue menti più brillanti Süddeutsche Zeitung

(Di martedì 11 luglio 2023) “Ilstale suepiù”, titola lache piazza gli affari delin apertura della sezione sportiva. Il lungo articolo parte dalla cena che ha sancito l’addio tra Spalletti e il. Sbaglia location (la cena non si è svolta al Britannique), resta il succo della questione. Un giorno di maggio qui è stata decisa una separazione, una separazione che evoca profonda tristezza e incertezze nella parte della città appassionata di calcio. Si potrebbe dire che tutto ilal momento non sappia cosa accadrà dopo. E questo solo poche settimane dopo lo scudetto. Questa cena poco romantica ha cambiato molto ai piedi del Vesuvio. Spalletti non c’è più. Il tecnico è stato vago sui motivi del ...

F1, Ferrari:a Silverstone . La Ferrari e le gomme Pirelli: un matrimonio mai celebrato . La paura di sbagliare della Ferrari ma la SF - 23 è nata male . Mondiale F1: prossima tappa, ...In Inghilterra è arrivato un: mettiamoci il cuore in pace e accettiamo il fatto che la SF - 23 sarà veloce su alcune piste e lo sarà meno su altre . La F1 non è il regno dei castelli ...I ricercatori sui social media del Network contagion research institute di Princeton, nel New Jersey, hanno avuto unall'inizio del mese scorso. [] Una telefonata da parte di un collega alle 6:30 del mattino li avvertiva che Reddit aveva iniziato a bloccare il servizio Pushshift dell'istituto dall'...

Il brusco risveglio del Napoli che sta perdendo le sue menti più ... IlNapolista

La Ferrari si interroga per l'ennesima volta sui mali della SF-23 e sugli errori fatti a Silverstone nella scelta delle gomme, nelle finestre dei pit stop e quant'altro.Brusco risveglio per la Ferrari in quel di Silverstone, al termine di un Gran Premio di Gran Bretagna 2023 oltremodo negativo e concluso ai margini della zona punti con entrambe le macchine. Il nono p ...