Il Benevento del ‘99 rivive nei ricordi dei protagonisti | “Eravamo una famiglia”

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ il 13 giugno 1999, una data storica per il calcio sannita. Ilbatte il Messina ai supplementari nella finale play off del via del Mare di Lecce e torna in serie C1. In città esplode una festa inattesa, i tifosi in delirio accolgono la squadra di ritorno all’allora Santa Colomba. Una gioia pura, quella di 24 anni fa, che ilSport Village ha celebrato con alcuni deidi quell’annata. Il palco di piazza Risorgimento ha ospitato gli autori dei due gol, Salvatore Bertuccelli e Rosario Compagno, mister Franco Dellisanti, il medico sociale di allora, Andrea Fusco e il fisioterapista Ernesto Galliano. Insieme ai conduttori Luca Maio e Grazia Caruso anche l’operatore video Mauro Ielardi e Pompilio Capozzi, che partecipò alla radiocronaca di quella gara storica. Gli ex giallorossi ...