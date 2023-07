Il 30 settembre | ecco perché questa data stravolgerà il Vaticano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Nessun fulmine a ciel sereno. Che Papa Francesco potesse indire anche nel corso del 2023 un Concistoro per creare nuovi cardinali, era pressoché convinzione unanime di tutti gli analisti e delle gerarchie vaticane. Anzi, c'era chi si aspettava lo sciorinar di porpore già entro la prima parte dell'anno, ma il ricovero per l'operazione al Gemelli del mese scorso ha fatto slittare molti impegni dell'agenda papale. D'altronde, quello annunciato ieri mattina - e fissato per il prossimo 30- è niente meno che il nono Concistoro di Papa Francesco. In pratica, Bergoglio da quando è Pontefice ha rimpolpato il collegio cardinalizio di sue creature una volta all'anno, fatta eccezione per il 2021 a causa delle restrizioni post-pandemiche e di un altro intervento chirurgico. A nove creazioni in epoca recente era arrivato solo Giovanni Paolo II, ma in un arco temporale di ...