I Viri Cantores de Finibus Terrae e il Coro Polifonico Plaudite Manibus in concerto Cappella Palatina della Reggia

(Di martedì 11 luglio 2023) Caserta. “Salve Sancte Pater” è il titolo delmeditazione in onore di San Francesco d’Assisi che si terrà sabato 15 luglio nella suggestiva corniceBasilica San Lorenzo Maggiore retta dai frati minori conventuali in Napoli. Saranno eseguiti alcuni tra i più celebri brani propri del repertorio gregoriano e polifonici come Salve Sancte Pater – inno dedicato all’Assisiate, Fratres alacri pectore dedicato a Benedetto da Norcia, Ubi Caritas, Veni Creator Spiritus, Pacem in terris del M. Marco Frisina e tanti altri. La Basilica di San Lorenzo Maggiore è di stile gotico e francescano ed è tra le più antiche chiesecittà partenopea. Ospita inoltre accanto ad essa, all’interno del convento dei frati minori, il Museo dell’Opera di San Lorenzo Maggiore con importanti scavi archeologici. Seguirà il giorno successivo, domenica ...