I tre moschettieri | una versione che offre parecchi motivi di divertimento

(Di martedì 11 luglio 2023) I TRESky Cinema Action, ore 21. Con Milla Jovovich. Logan Lerman e Matthew Mc Fadyen. Regia di Paul Anderson. Produzione Usa 2011. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA Non è la più famosadel romanzo di Dumas, ma è una delle più movimentate. Colpi di scena come neanche Dumas avrebbe potuto inventarli. La trama è sempre quella. Il giovane D'Artagnan arriva a Parigi coll'ambizione di diventare moschettiere e lo diventa quasi subito tramite l'amicizia dei veterani Athos Porthos e Aramis. La prima impresa insieme è il tentativo (riuscito) di salvare la regina da una cospirazione del cardinale Richelieu. E' anche l'occasione del primo incontro- scontro colla perfida Milady. PERCHÈ VEDERLO Perché nonostante non sia l'edizione più memorabiledi ...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) IUn cast di stelle per la rivisitazione di un avventuroso classico. Lo spavaldo D'Artagnan si unisce aidel Re per ..., ore 21:00 su Sky Cinema Action Luke Evans e un cast stellare per l'ennesima rivisitazione cinematografica di questo avventuroso classico. Film di avventura da vedere stasera in tv ...... dei vari ''Manuale d'Amore'' e dei recenti ''' ', ma anche di pellicole come il ... non si sa bene come e perché , oltre a voler uccidere iproblematici del momento (JJ4, poi catturata, ...

La NJPW annuncia i nuovi Tre Moschettieri The Shield Of Wrestling

È stato un Weekend da protagonisti per gli atleti della PO.DI.F Mirasole Fabriano FISDIR e FINP dal 29 giugno al ...Scoppia l’estate e i borghi della Tuscia fanno a gara per proporre appuntamenti culturali di vario conio. A Ronciglione, “Borgo In Festa” fa rima con tre giorni di ...