(Di martedì 11 luglio 2023) Quando si parla delle nuove frontiere dellaica e dell’intelligenza artificiale ci si divide quasi sempre fra apocalittici e integrati, cioè fra coloro che paventano scenari distopici in cui le macchine assoggettano gli uomini e coloro che invece pensano che dopo tutto anche la tecnica più sofisticata è una creazione dell’uomo e che sarà sempre l’uomo che avrà l’ultima parola. Si tratta di una distinzione alquanto sempliciotta e banale, che non rende conto di tutte le sfaccettature della questione. Fra le domande che bisognerebbe cominciare a porsi, ad esempio, una concerne il tipo di intelligenza a cui ci si riferisce quando si parla di. Un aiuto a comprendere la questione ce lo dà la prima conferenza stampa con noveumanoidi dotati di intelligenza artificiale organizzata a Ginevra dalla Nazioni Unite. O meglio ce la ...

aldi elaborare una risposta, prima di fare un'altra domanda. L'androide ha prestazioni straordinarie e una espressività vivace, tant'è che è preso d'assalto da decine di persone che... afferma che l'ultima cosa che i sistemi di intelligenza artificialeè danneggiare gli ... Un'intelligenza artificiale super intelligente in grado di costruire rapidamentesovrumani per ...

I robot vogliono dominare il mondo Forse ora c’è la prova Nicola Porro

ChatGPT è un grande aiuto, perché permette alla conversazione di spaziare. Ma gli androidi mancano ancora di una consapevolezza del mondo che li circonda e del ragionamento logico ...