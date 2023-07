“I Popolari Ue sbandano a destra | ora il Green Deal è a rischio” | l’intervista a Danzì M5s

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 luglio 2023) Domani il Parlamento europeo è chiamato a votare sul provvedimento per il ripristino degli ecosistemi, parte importante delsulla transizione ecologica. Il Ppe sta bloccando tutto e rischia di mandare su un binario morto la proposta della Commissione europea. Per sabotare il testo isi stanno alleando con l’estrema. Ne abbiamo parlato con l’europarlamentare del M5S, Maria Angela. Onorevole, cosa si nasconde dietro questa chiusura del Ppe? “Dicono a parole di voler difendere gli agricoltori, ma in realtà non intervenendo i danni colpiscono l’agricoltura. L’obiettivo della legge sul ripristino della natura è infatti quello di migliorare la salute degli ecosistemi il che porterà a un incremento della produttività dei terreni agricoli. Inoltre, difendendo gli impollinatori ...