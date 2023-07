I dubbi dei francesi sul sistema europeo di aiuti militari all’Ucraina

(Di martedì 11 luglio 2023) Una recente analisi pubblicata dal giornale economico finanziario francese La Tribune ha evidenzato le pesanti problematiche poste dagli. Il meccanismodi fornitura degli armamenti ha messo in allarme i ricercatorisulle implicazioni economiche deglistessi. E anche l’atteggiamento apparentemente ingrato degli ucraini troverebbe una spiegazione nelle condizioni materiali delle armi che inviamo. L’impietoso giudizio sull’EFP L’analisi è stata effettuata dal “groupe de réflexion” Mars, il think tank francese che conta circa trenta esperti di provienenza diversa, dalle università al settore privato. Sin dai toni caustici del titolo si comprende il succo del discorso: L’Europa che protegge l’Europa, come il vischio sull’albero di cui è ...

Mitla si trova a circa sessanta chilometri di distanza e ora non ci sonoche sotto quella ... Qui sono già stati portati alla lucemosaici antichi, e già si sapeva che alcuniblocchi di ......su "una denuncia presentata dopo quaranta giorni" con un racconto che lascia "molti": "...tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema...Si tratta della confermanumerosiposti da diversi Paesi e molti eurodeputati, ai quali va il ringraziamento della Coldiretti, su una proposta che, così come formulata dalla Commissione " ...

Bonucci vuole smettere alla Juve, dubbi per Allegri e il club: per lui ... Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, è probabilmente morto o incarcerato, e il suo tanto pubblicizzato incontro con il presidente russo Vladimir Putin dopo la sua fallita ribellion ...