I dipendenti di McDonald’s ripuliscono le spiagge del litorale pontino

(Di martedì 11 luglio 2023) Latina – Oltre 38 sacchi, pari a circa 150 kg di rifiuti, raccolti da più di 170 volontari: ecco i numeri dell’iniziativa di“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, che si è svolta in 4 tappe: giovedì 4 maggio a Latina, venerdì 26 maggio e sabato 17 giugno a Formia e giovedì 8 giugno a Terracina. Quattro giornate dedicate alla lotta contro gli effetti del littering – ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente – patrocinate dai rispettivi comuni, che hanno interessato diverse aree delle 3 città coinvolte. Un ottimo successo di pubblico per l’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera idei ristorantidi Latina, Formia e Terracina, insieme ai cittadini. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – che nel 2022 sono state realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e hanno ...