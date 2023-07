«I delitti del BarLume» le prime immagini della stagione 11 | prossimamente su Sky e NOW

Leggi su digital-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono in corso all’Isola d’Elba le riprese dell’undicesimade IDEL, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar liberamente ispirata al mondoserie Ideldi Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che arriveràin esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E sul set si respira già quel clima...