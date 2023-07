Holm | non solo l’Inter interessata Un altro club dalla Serie A – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Emilè l’esterno destro dello Spezia su cuiè attenta come vice Dumfries. Per Gianluca Di Marzio da Sky Sport c’è un’altra squadra che lo segue. CONCORRENZA – Nonsu Emil. L’esterno destro dello Spezia è il primo obiettivo per sostituire Raoul Bellanova che ha firmato col Torino. La trattativa con i liguri non è ancora iniziata, ci sono altre priorità per la dirigenza. Il problema è la concorrenza: la Juventus sta seguendo il giocatore svedese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati