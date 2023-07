Hiltz vola | prima transgender ai Mondiali | ma rischia l' esclusione

(Di martedì 11 luglio 2023) Anche l'ultima giornata dei Trials Usa di Eugene ha regalato non poche sorprese in prospettivadi Budapest a fine agosto. A mettersi in luce è stat? Nikki, l? prim? atlet? ...

, un simbolo nella comunità Lgbtq+ , ha beffato nei 1500 in volata l'oro olimpico e mondiale Athing Mu, migliorandosi con 4:03.10. Ora potrebbe diventare l prim atlet genderfluid a ...La sua verità risale al 2021, tramite un post sui social network: 'Non mi identifico con il genere che mi è stato assegnato alla nascita : il termine che uso per descriverlo correttamente è non - ..., un simbolo nella comunità Lgbtq+ , ha beffato nei 1500 in volata l'oro olimpico e mondiale Athing Mu, migliorandosi con 4:03.10. Ora potrebbe diventare l prim atlet genderfluid a ...