Highlights Sinner-Safiullin 6-4 3-6 6-2 6-2 | quarti di finale Wimbledon 2023 VIDEO

(Di martedì 11 luglio 2023) Glidel match tra Jannike Roman, valevole per ididel torneo di, in cui il tennista altoatesino si è imposto sul russo in quarto set mediante il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2. Un successo estremamente importante per l’azzurro, che ora vola in semie attende il vincitore della sfida tra Novak Djokovic ed Andret Rublev. Ecco ildei migliori scambi e dei momenti salienti della partita. SportFace.

... Janniksupera per nbsp;6 - 4 3 - 6 6 - 2 6 - 2 il russo Safiullin e si qualifica per la sua prima semifinale Slam in carriera. Guarda il video con glidel ......Sportface.it seguirà il match di quarti di finale trae Safiullin garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale . Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti,...... il russo Safiullin supera il canadese nbsp;Shapovalov per 3 - 6 6 - 3 6 - 1 6 - 3 e si guadagna la gara dei quarti contro. Guarda il video con glidel ...

Sinner in semifinale a Wimbledon: Safiullin battuto 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. HIGHLIGHTS Sky Sport

L'altoatesino affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev ...Jannik Sinner per la storia: l'azzurro parte favorito sul Court 1 contro il russo Roman Safiullin, n°92 del ranking, a caccia della sua prima semifinale a Wimbledon e in uno Slam. Il match tra poco in ...