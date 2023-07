Henry Kissinger cade nello scherzo telefonico e ammette | «Gli Usa promisero a Mosca che la Nato non si sarebbe allargata» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) Brutta disavventura per, il leggendario ex segretario di Stato Usa e decano della politica estera americana. A 100 anni appena compiuti (a maggio),è caduto nella trappola tesagli da due noti comici russi, Vovan e Lexus, specializzati in scherzi telefonici a personaggi famosi. Convinto a collegarsi inchiamata con colui che pensava fosse il presidente ucraino Volodymr Zelensky, l’ex segretario di Stato si è lasciato andare a una serie di considerazioni «fuori dai denti» piuttosto imbarazzanti. Proprio nei giorni in cui i capi di Stato e di governo dei Paesi occidentali sono riuniti a Vilnius per il verticechiamato a delineare le prossime tappe del supporto all’Ucraina,ha innanzitutto ammesso come dopo la caduta del Muro di Berlino gli ...