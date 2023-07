Hellas Verona | ufficiale l’acquisto di Mboula | arriva dal Maiorca | contratto fino al 2027

(Di martedì 11 luglio 2023) Nuovo acquisto per l’, che in un comunicatoha reso noto di aver “acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Jordi“. Classe 1999,dalma è cresciuto nella cantera del Barcellona, mentre nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Racing Santander nella Serie B spagnola, realizzando 6 gol in 35 presenze. Ha firmato unal 30 giugno. SportFace.

Ilinizia oggi il ritiro in vista della prossima stagione: i primi convocati di Marco Baroni in attesa di avere a disposizione tutto il gruppo Inizia oggi la stagione dell'dopo lo spareggio salvezza contro lo Spezia. Oggi Marco Baroni incontra per la prima volta la sua squadra, a cui mancheranno alcuni giocatori. ..."Felice di tornare". Marco Baroni si è presentato così in conferenza stampa come nuovo allenatore dell', di cui è stato calciatore dal 1995 al 1998 e poi vice di Alberto Malesani . "Le prime sensazioni sono positive. Torno in una città che conosco, in una squadra che mi ha fatto crescere ...

Primo rinforzo in arrivo per Rudi Garcia. Gli azzurri stanno per chiudere con il laterale destro dell'Hellas Verona. Agli scaligeri anche una ...Il neoallenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni, si è presentato questa mattina in conferenza stampa. «Vengo in una città e in una squadra che conosco, con una tifoseria che conosco: sono fattori ch ...