Harry Styles colpito al volto in concerto a Vienna

(Di martedì 11 luglio 2023) su Tg. La7.it - In un video pubblicato da una fan su Instagram si vede il momento in cui il cantantevienealda un oggetto mentre era sul palco del suo "...

In un video pubblicato da una fan su Instagram si vede il momento in cui il cantanteviene colpito al volto da un oggetto mentre era sul palco del suo " Love on Tour " a Vienna lo scorso 10 luglio. Questo tipo di incidenti sono sempre più frequenti e stanno scatenando la ...L'attesa per l'arrivo diin concerto a Campovolo il 22 luglio 2023 è alle stelle e siamo tutti prontissimi ad accoglierlo al meglio. In queste settimane tanti fan hanno condiviso con noi sui social i loro outfit, ...è stato vittima di un brutto incidente durante un concerto a Vienna, con uno spettatore che gli ha lanciato una monetina in un ...

Harry Styles colpito a un occhio durante il concerto a Vienna TGCOM

Trainline analizza i flussi di prenotazione sulla piattaforma e tra gli eventi che hanno richiamato il numero maggiore di persone, e anche di ...Harry Styles è stato colpito al volto da un oggetto lanciato sul palco mentre si esibiva durante il suo "Love on Tour", a Vienna sabato scorso. Il video postato sui social dai fan mostra il cantante ...