Harry e Meghan Markle | visita a Londra con i figli per il compleanno di Carlo?

(Di martedì 11 luglio 2023) A novembre il sovrano compirà 75 anni e, secondo Hello!, probabilmente che sarà organizzata un grande festa a Palazzo, con invitati tutti i membri della royal family: per adesso niente di ufficiale, ma sarebbe senz’altro un’occasione perfetta per riavvicinare Archie e Lilibet al loro nonno

si stanno godendo la loro estate nella loro casa a Montecito , in California . Le brevi visite del principe di Sussex in Inghilterra avrebbero incuriosito i piccoli di casa, Archie e ...I manager dell'immagine diMarkle gliel'hanno detto chiaro: "La storia del principe in lite con la famiglia ha stufato. Lascia perdere, se non vuoi separarti dall'avvocato allontanati almeno per un po' perché il "...L'abito da sposa royal che avevamo dimenticato (e cheMarkle ha copiato 18 anni dopo) ... Non è forse identico a quello che la moglie del principeha sfoggiato per le nozze a Windsor nel ...

Meghan e Harry riappaiono in pubblico. E ci sono anche i figli AGI - Agenzia Italia

La Duchessa, in un video social, è stata sorpresa con la figlia Lilibeth. Per lei tenuta informale in jeans e camicia bianca mentre per la piccola, che muove felice una bandierina a stelle e strisce, ...La Duchessa di Sussex Meghan Markle sarebbe pronta a far scoppiare un'altra bomba a Buckingham Palace. Dopo il libro-rivelazione del marito Harry e la serie su Netflix, arriva la pubblicazione di un ...