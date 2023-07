Hamrun Spartans-Maccabi Haifa Champions League | 11-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 11 luglio 2023) La sfida trasarà disputata in una serata molto calda, da allerta gialla secondo il meteo locale. Da questo punto di vista non ci dovrebbero essere vantaggi per nessuno, almeno non prevedibili. Entrambi i club hanno vinto con facilità i rispettivi campionati, in particolare i maltesi ha preceduto di ben InfoBetting: Scommesse Sportive e

La vincitrice del doppio confronto se la vedrà poi con una tra Maccabi Haifa e. COMPARAZIONE QUOTE FARUL CONSTANZA - SHERIFF TIRASPOL: NO GOAL + UNDER 2.5 1.77 PIÙ INFO 1.76 PIÙ INFO ...Gli israeliani saranno di scena a Malta contro gli, allenati dall'ex difensore della Lazio Luciano Zauri: la loro vittoria non sembra essere in discussione, anche se non è da ...... mentre gli israeliani, che nella passata edizione si presero lo scalpo della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbero fare più fatica nella trasferta maltese con gli. Dovrebbe ...

ESCLUSIVA - Zauri e l'avventura agli Hamrun Spartans: dalla Champions a Marchetti. Su Lazio e... La Lazio Siamo Noi

Champions League, iniziano le qualificazioni alla fase a gironi dell'edizione 2023-2024: notizie e pronostici sui match d'andata.I pronostici di martedì 11 luglio: entrano nel vivo le qualificazioni alla prossima Champions League con le gare del primo turno. È passato poco più di un mese dalla finale di Champions League tra Ma ...